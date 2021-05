Isola 2021, L'accusa di Fariba Tehrani: «Awed ha bestemmiato!», e sul web chiedono la sua eliminazione

Un caso a scoppio in ritardo quello della presunta bestemmia di Awed all’Isola dei Famosi 2021. Durante l’ultima diretta infatti Fariba Tehrani ha accusato il collega naufrago di aver bestemmiato e ora il popolo del web ne chiede l’eliminazione.

Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani accusa Awed: "Ha bestemmiato"

Durante le nomination dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2021 Fariba Tehrani ha fatto il nome di Awed accusandolo di aver bestemmiato: “È cambiato – ha spiegato - stamattina ha bestemmiato contro Dio”. La cosa è passata un po’ in sordina durante la puntata, anche per via della confusione creata da Fariba, che non la smetteva di parlare ed è stata portata via a forza dall'inviato Massimiliano Rosolino. Sul social gli attenti telespettatori vogliono giustizia per la violazione al regolamento da parte dello youtuber. Una parte del popolo del web infatti chiede, se la cosa fosse verificata, la sua immediata espulsione, come già accaduto altre volte per casi simili. Ora vedremo venerdì quali saranno le reazioni da parte degli autori e la produzione del programma, dato che sta a loro indagare e prendere una decisione a riguardo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA