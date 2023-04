Isola, Ilary Blasi si addormenta in treno a poche ore dalla diretta: «Adrenalina pre-puntata»

di Redazione Web

Ilary Blasi "carica" per la seconda puntata de L'Isola dei Famosi. La conduttrice è stata immortalata mentre viaggia in treno, tutta rannicchiata su un sedile, mentre fa un pisolino. L'ex moglie di Francesco Totti sembra non sentire affatto l'ansia della diretta, rilassandosi al punto da addormentarsi proprio poche ore prima di andare in onda nel viaggio tra Roma e Milano.

L'ironia

Ilary, come sempre molto ironica, ha ricondiviso il video che porta come didascalia: «Adrenalina pre-puntata», con tanto di faccette sorridenti che sottolineano la presa in giro. Subito dopo seguono altre storie in cui viene scritto: «Il risveglio della guerriera», in cui si vede la Blasi in stazione, pronta a dirigersi verso gli studi Mediaset per preparare tutto il necessario per la diretta di questa sera.

Tra lavoro e vita privata

Le vicende personali, piuttosto tumultuose, non sembrano incidere sulla sua professionalità. Ilary ha dimostrato ancora una volta, con dichiarazioni ufficiali e soprattutto con battutine ironiche, di saper sdrammatizzare anche i momenti più difficili della sua vita, mantenendo la lucidità necessaria per restare sempre professionale sul lavoro. Complice forse anche la ritrovata serenità affettiva con il suo nuovo compagno Bastian Muller.

