Helena Prestes sempre più sola sull'Isola: «Persone finte, meglio stare fuori dal gruppo che allearmi con loro»

di Redazione Web

Helena Prestes è una delle protagoniste più discusse di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Continuano ad arrivare incomprensioni tra le naufraghe e, sentendosi sempre respinta e giudicata, Helena ha deciso di allontanarsi dal gruppo. Una scelta molto coraggiosa quella della naufraga che ha deciso di dormire da sola in una grotta leggermente più elevata rispetto al livello della spiaggia. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Helena Prestes, naufraga solitaria

La modella decide di allontanarsi dal gruppo e di stabilirsi in un angolo di Isola, lontana da tutti gli altri.

«Stanotte dormo lontano da loro, non ho voglia del "finto parlare". Dato che siamo divisi io posso fare una capanna da sola e penso di farlo perché ritengo che io sia in grado di procurarmi del cibo da sola pescando. Preferisco stare da sola che allearmi con persone finte», ha raccontato Helena in confessionale.

Riuscirà la modella a vivere quest'esperienza sull'isola (e sopravvivere alla fame) lontana dagli altri naufraghi?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA