Isola, Helena Prestes e la lite furiosa con Gian Maria Sainato: «Sei un ingrato», cosa è successo

Aumentano le tensioni all'Isola dei Famosi. Nel corso del daytime Helena Prestes e Gian Maria Sainato hanno affrontato una nuova lite che è nata dallo zampino dello Spirito dell'Isola che ha concesso ai due naufraghi la possibilità di essere sinceri l'uno con l'altro. Ma qualcosa è andato storto. Andiamo a vedere cosa è successo.

La naufraga ha subito preso per prima la parola e ha svelato il motivo per il quale si è sentita ferita da Gian Maria Sainato: «Mi hai detto una frase che mi ha fatto un male boia, mi hai detto "hai un problema con il cibo"».

Sainato ha confermato le accuse della naufraga senza tirarsi indietro: «È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto, hai un controllo ossessivo del conteggio del cibo.

Le accuse del naufrago però non si sono fermate. Sainato ha criticato la naufraga anche per il suo voler primeggiare su tutto: «L'hai fatto anche adesso per leggere una semplice lettera che io ho trovato. Tu non sei generosa perché conteggi al milligrammo i chicchi di riso».

La naufraga ha quindi continuato lo sfogo esponendo una sua riflessione: «Lui mi ha proprio ucciso, dicendo che io voglio fare tutto, che recito». Poi, la naufraga ha continuato contro Sainato: «Sei ingrato, hai parlato male, mi sto pentendo di averti regalato del cibo.

«Non la penso così, però rispetto la tua opinione», ha concluso Helena.

