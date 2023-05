Helena Prestes ritorna sull'Isola, Alessandra Drusian: «Lei ha una doppia personalità»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes è tornata su Playa Fantasma. A quanto pare, Alessandra Drusian dei Jalisse e Pamela Camassa non sono per niente contente del ritorno in gioco della naufraga. Ed è proprio Alessandra, che subito dopo la puntata in diretta di lunedì 29 maggio, si è sfogata in confessionale ammettendo di aver fatto di tutto per vincere la prova durante la diretta e assicurarsi che la naufraga non tornasse in gara. Nonostante lo sforzo, la naufraga non è riuscita nel suo intento. Andiamo a vedere cosa ha detto del rientro in gara di Helena.

Helena Prestes è riuscita a battere in una prova in diretta Alessandra Drusian, Pamela Camassa e Cristina Scuccia, assicurando a se stessa e a Gian Maria Sainato di continuare la loro esperienza nel gruppo dei naufraghi.

«Lei ha una doppia personalità è un mazzo di carte che tiri fuori e non sai quella che ti capita. Io non la so prendere o probabilmente non c'è empatia tra me e lei. Staremo a vedere questa settimana come si evolverà la situazione. Tutti impariamo dai nostri errori ma lei, cavolo, dire a me che non sono una donna, per piacere», ha sottolineato la naufraga.

Riusciranno le due concorrenti dell'Isola a trovare un pizzico di serenità?

Non ci resta che aspettare.

