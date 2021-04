Giulia Salemi e la mamma Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021: «Esco e scopro in puntata che avrebbe partecipato al reality…»

Giulia Salemi è stata ospite del “Punto Z”, nuovo programma su Mediaset Play di Tommaso Zorzi, dove ha parlato anche della mamma Fariba Tehrani e la sua inaspettata partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi.

Giulia Salemi e la mamma Fariba Tehrani all'Isola dei Famosi

Giulia Salemi è stata reclusa durante al Grande Fratello vip e non sapeva che la mamma Fariba Tehrani avrebbe preso parte all’Isola dei Famosi 2021: “Esco – ha raccontato - e scopro in puntata che mia mamma avrebbe partecipato all'Isola. Ecco perché era sparita: le avevo chiesto di restare distante, ma c'ero rimasta male perché non mi aveva mandato neanche un messaggio per Natale”.

Fariba Tehrani infatti aveva già firmato il contratto da naufraga: “Quando sono uscita c'era poco da fare perché il contratto era già firmato. Mi ha spiegato che aveva rispettato la mia volontà di fare due percorsi separati, ma anche che fare l'Isola era il suo sogno”.

Gilia Salemi e la mamma Fariba Tehrani hanno un patto di non intervento, che però l’ex gieffina sarebbe pronta a violare: “Ovviamente se fosse in difficoltà e avesse bisogno di me posso rompere il nostro patto e soccorrerla dallo studio”.

