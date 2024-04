Francesco Benigno contro l'Isola: «Clip ad hoc contro di me, colpo basso. Me lo aspettavo», Luxuria lo zittisce

di Ida Di Grazia

L'arrivo di Francesco Benigno all'Isola dei Famosi continua a creare scompiglio. L'attore litiga praticamente con tutti e durante la diretta di lunedì anche con gli autori delle clip del programma. L'accusa è quella di creare clip ad hoc contro di lui.

Una dichiarazione che non può passare inosservata e che richiede il'intervento necessario di Vladimir Luxuria che lo zittisce con fermezza. Beningno però va per la sua strada e lo scettro di "villain" dell'Isola al momento è tutto suo. Ma andiamo con ordine.

L'accusa

Dopo la lite con Maitè, Francesco Benigno ha discusso praticamente con mezza Isola.

Il video è stato mostrato durante la diretta di lunedì 15 aprile e Benigno non l'ha presa benissimo lanciando pesanti accuse al prgramma: «Queste clip sono già state preparate prima, ho fatto mille cose belle e sono stato lì davanti al fuoco mentre gli altri dormivano. Me le aspettavo, mi aspettavo fossero state studiate, mi aspettavo questo colpo basso…».

Vladimir Luxuria però lo interrompe: «Assolutamente no. Nessuna ha preparato prima le clip. Non siamo prevenuti, abbiamo fatto vedere solo quello che succede sull’isola», ma l'ex attore di "Mary per sempre" va dritto per la sua strada e prosegue con le polemiche: «La gente parla e lasciala parlare, ho trovato un compagno d'avventura con cui condivido altre cose. Ci sono molti di loro che ho visto dall'inizio che hanno un atteggiamento da squadra ma mi rimbalza, mangiano quello che pesco io, facessero quello che gli pare».

