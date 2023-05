Isola, Fiore Argento contro Helena Prestes: «Gran c***i se è bella, nessuno la invidia»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, la naufraga Fiore Argento continua a non tollerare il comportamento di Helena Prestes e insieme ai suoi compagni non risparmia duri giudizi verso la modella. Nelle ultime ore, sembrerebbe che non soltanto il gruppo delle Chicas, ma anche il resto dei naufraghi è diventato insofferente nei confronti di Helena. Quest'ultima è stata accusata di essere esibizionista e di fare lo show a favore delle telecamere. Andiamo a vedere cosa è successo.

Ormai è evidente a tutti: Fiore Argento non sopporta alcuni modi di fare di Helena Prestes e tra le due non scorre buon sangue.

«Quando lei si è messa a fare il pianto greco dicendo che tutti la invidiano è stato assurdo. Corinne poi, era lì vicino a lei a consolarla io ho detto: "Vi prego"», ha spiegato Fiore agli altri naufraghi. Poi ha aggiunto: «Mia cara, tutti ti invidiano perché sei così bella. Ma ti pare? Gran ca**i se sei bella o no. Io sono una stilista ho lavorato con persone bellissime», ha sottolineato la naufraga.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 10:52

