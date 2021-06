Fariba Tehrani svela retroscena e problemi di salute dopo l'Isola. E su Giulia Salemi: «Pierpaolo? È vero, non come gli ex»

Fariba Tehrani è reduce dall'Isola dei Famosi e ha iniziato ad avere problemi di salute dopo aver partecipato al reality. Li svela insieme ad alcuni retroscena su Ilary Blasi e sui concorrenti in un'intervista a Radio Radio per Non succederà più con Giada Di Miceli. Parole anche per la figlia Giulia Salemi e per la sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto al Grande Fratello Vip proprio come era accaduto con l'ex Francesco Monte.

Fariba Teherani, retroscena sull'Isola

L’imprenditrice, grande protagonista di questa edizione, è riuscita ad arrivare a poche puntate dalla finalissima, ma il rientro è stato brusco. «Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica – ha confidato -. Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare. Ho fatto un gioco honduregno con Matteo Diamante e gli arrivisti e ho ricevute botte di qua e di là. Per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi».

Fariba Teherani, i problemi di salute

«Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare – ha aggiunto Fariba -. Non avevo capito la gravità della cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore. Prendendo gli antidolorifici non mi rendevo conto di quanto facesse male. L’Isola dei Famosi non la rifarei. Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e al non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no. L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute. Questi sono i due dolori più importanti, ma ci sarebbe una lista che non sto a dire». Sul vincitore ha spiegato lanciando una frecciatina agli autori: «All’Isola c’era chi restava indietro per non fare i giochi, non andava a prendere i tronchi e non faceva niente. Quelli che facevano poco e niente erano Andrea e Awed. Perché ha vinto Awed? Lui mi disse: “Tu prendi la legna, fai questo e quello, ma la gente non guarda questo. La gente guarda la simpatia».

Fariba Teherani, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Sulla figlia e il fidanzato conclude: «Sono innamoratissimi, finalmente ha incontrato una persona vera, non come i suoi ex».

