Isola, Fabio Ricci e i consigli a Fiore Argento: «Tu sei un'amica per me». Ma lei è giù di morale

All'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, è arrivato il primo infortunio per Fiore Argento. A dare aggiornamento sulla condizione della naufraga è l'inviato in Honduras Alvin che ha spiegato in diretta cosa è successo. La naufraga si è presentata con un vistuoso tutore al piede. «Si è fatta male al dito mignolo del piede», ha spiegato Alvin.

Nelle ultime ore Fiore Argento però è giù di morale sia a causa della situazione tra le Chicas che per il suo infortunio. Per questo motivo, il naufrago Fabio Ricci ha deciso di rincuorarla con dei preziosi consigli per affrontare al meglio questa avventura. «Tu sei un'amica per me e sono contento che tu stia meglio», ha precisato il naufrago.

Le parole di Fiore Argento

Fabio Ricci ha consigliato alla naufraga di tenere bene a mente le parole di sua sorella Asia Argento.

«Da quando sono tornata tutto il gruppo è d'amore e d'accordo e Helena ha precisato che da quando sono arrivata io hanno iniziato a discutere di nuovo. In realtà, lei ha ha voluto discutere», ha raccontato Fiore a Fabio.

Poi ha aggiunto: «Ho salvato Cristina e ho pensato "poverina lei fuori dal mondo", ho fatto un'opera di carità. E lei? Ha scelto Helena. Lei lo sapeva che sarei andata al televoto. Se Cristina, Helena, Corinne vogliono che io me ne vado via, me ne vado subito. Per carità».

