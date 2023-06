Isola dei Famosi, Enrico Papi rimproverato dal regista durante la diretta: cosa ha fatto davanti a tutti

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è giunta all'ottava puntata e la diretta è sempre più avvincente e ricca di emozioni. Gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria sono carichi e pronti per intervenire durante le puntate con commenti puntuali e piccanti. Enrico Papi, in particolare, è stato spesso protagonista di momenti in cui è stato bacchettato dalla conduttrice Ilary Blasi perché si è intromesso in modo eccessivo nelle dinamiche del gioco e dei naufraghi.

Nell'ultima puntata è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Enrico Papi sgridato dal regista

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Enrico Papi è stato "sgridato" dal regista del programma, Roberto Cenci. Quest'ultimo, infatti, era intento ad inquadrare lo studio, mentre in Honduras, Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci approdavano sull'ultima isola.

Il regista ha sbottato contro Enrico Papi con un secco «Siediti». L'opinionista si è subito recato al suo posto e la diretta è continuata come se non fosse accaduto nulla. Intanto, le tensioni con Ilary Blasi continuano. Vedremo come si evolverà il rapporto tra i due.

