Elena Morali e Marco Ferri a Pomeriggio 5: «Vi siete baciati?». Ecco la reazione degli ex naufraghi​

Dop accuse, dietrofront e cambi di dichiarazionivuota il sacco e conferma iltra lei eI due erano entrambi concorrenti dell'e al rientro dal reality la Morali ha mollato su due piedi, e a un passo dal matrimonio, il comico diSolo pochigiorni fa ospiti a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso aveva chiesto loro del bacio «Viviamo giorno per giorno - ha risposto Marco - Non sono io la causa della loro rottura con Scintilla. Ho molto rispetto della loro storia e non mi ricordo di baci».Ma perché allora negare tutto? Secondo il settimanale Spy l'ex pupa sperava in una confessione del figlio di Riccardo Ferri: "e invece ha tentennato. Marco mi ha baciata a stampo - ha confessato la binda showgilr - ma secondo me è un bacio di amicizia! È stato molto piacevole. Ma mi ha messo in confusione. Tra noi c’è una bella amicizia e non vorrei rovinarla”