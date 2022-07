Isola: Edoardo Tavassi, sorprende tutti i fan: «Ecco che lavoro faccio»

Edoardo Tavassi non ne aveva mai parlato nemmeno durante l'Isola dei Famosi 2022. Ma adesso sui social svela la professione che svolge e che finora aveva tenuto segreta. L'ex naufrago, tornato in Italia, nelle sue Instagram Stories risponde ai suoi follower e finalmente la curiosità viene svelata: «Ecco che lavoro faccio».

Edoardo Tavassi sull'Isola ha conquistato tutti con la sua genuinità e simpatia e anche su Instagram è più ironico che mai. Un suo follower chiede: «Che lavoro fai?» aggiungendo una faccina che ride. Così uno dei concorrenti più amati dell'Isola dei Famosi risponde sfoggiando ironia e senso dell'umorismo: «Che lavoro fai e ride… Perché io non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro adesso. Faccio i video per i chirurghi plastici. Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e io riprendo. Lo facevo già da prima e ho ricominciato».

Ed ecco svelato anche la sua presentazione sul profilo Facebook. Il fratello di Guendalina Tavassi, infatti, su Facebook si presenta come creator di video e, dopo la rivelazione su Instagram, è effettivamente confermato. Creare video è sempre stata la sua professione, ma nessuno finora sapeva di che tipo di video si trattasse.

Edoardo Tavassi, smaltita la delusione per una finale persa per un infortunio e che molto probabilmente avrebbe vinto, è felice di essere tornato alla normalità. L’esperienza in Honduras è stata durissima, ribadisce che tutto quel che i vip hanno vissuto è stato reale. Le vacanze ora non vuole trascorrerle in luoghi incontaminati. Dopo l’Isola sogna il cemento: «Mare? Isole? Voglio essere circondato da cemento, cavi, televisione, Netflix. Non voglio vedere nient’altro che cemento», ribadendo ancora una volta la sua simpatia contagiosa che ha conquistato tutti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 16:34

