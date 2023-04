Edoardo Tavassi: «Isola dei Famosi? Ora so ca**i vostri, a casa si sta meglio»

di Redazione Web

Si è aperta ieri sera con Ilary Blasi l'edizione 2023 de L'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5. I primi naufraghi sono stati presentati, ma c'è chi guarda con nostalgia la scorsa edizione. Tra questi, c'è Edoardo Tavassi che nelle sue Instagram stories ha ricordato la sua esperienza come naufrago.

Lo scorso anno Tavassi era volato in Honduras per la sua prima avventura come naufrago ma a causa di un infortunio è stato costretto a lasciare il programma senza godersi la finale con il suo amico Nicolas Vaporidis, risultato poi il vincitore della scorsa edizione. «Vorrei dare un consiglio a tutti i naufraghi... Ora so ca**i vostri», ha detto ironicamente su Instagram Tavassi.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, amore incondizionato: «Non riusciamo più a staccarci l'uno dall'altra»

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, appuntamento romantico: la destinazione è epica

«Un po' di nostalgia», ha scritto Tavassi a corredo di una fotografia pubblicata nelle sue Instagram stories con il compagno di avventura Nicolas Vaporidis della scorsa edizione, in veste di naufraghi. A dirla tutta, i due non si sono piaciuti da subito.

Ciononostante, dopo diversi scontri, i due ex naufraghi sono riusciti a trovare l'uno la forze nell'altro, riscoprendosi simili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA