Dayane Mello, dall'Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip: ecco le differenze

Dayane Mello torna a parlare della sua esperienza nei reality. Dayane Mello infatti oltre al Grande Fratello Vip ha partecipato anche all’Isola dei Famosi (oltre che a Pechino Express) e può fare confronti fra i due programmi.

L’Isola dei Famosi è certo più dura come esperienza rispetto al confortevole Grande Fratello vip, ma è anche la durata della partecipazione all’avventura che complica le cose: “E’ più difficile vivere sull’Isola – ha spiegato Dayane Mello durante “Isola party” - nella Casa c’è almeno da mangiare. Ma non si possono paragonare 10 giorni di permanenza (come nel caso di Akash Kuman) a 6 mesi”.

Nonostante tutto il GF ha comunque le sue indubbie comodità e per questo fra i due reality Dayane Mello ripeterebbe l’esperienza nella Casa: “Però mangiare, dormire e non stare sotto la pioggia è un’altra cosa rispetto a dormire insieme attaccati sulla sabbia e morire di fame. Quindi tra i due reality scelgo sempre il Grande Fratello!”.

Sull’Isola dei Famosi 2021 i suoi naufraghi preferiti sono Vera e Fariba, di nuovo in nomination: “Conosco molto bene Fariba, conosco Vera come persona e mi piace molto, è troppo divertente. Ho visto la forza di queste due donne, mi piacciono insieme ed è difficile scegliere visto che sono al televoto insieme”.

