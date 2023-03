Cristina Scuccia, lo spoiler a Verissimo sull'Isola dei Famosi: ecco cosa dice

Cristina Scuccia ai microfoni di Verissimo, l'ex suora parla della sua nuova vita e annuncia il suo nuovo progetto musicale. E non solo. Nello studio di Toffanin, Cristina ha cantato il suo nuovo singolo “La felicità è una direzione”, in cui parla di questa nuova fase della sua vita. E si è esibita anche con ballerini e coreografia, come una vera pop-star. Impossibile non accennare della sua prossima partecipazione a L’Isola dei Famosi. Alcune settimane fa, infatti, il nome di Cristina è apparso tra quelli dei papabili naufraghi che partiranno per l’Honduras a partire dal 17 aprile. «Ci vedremo presto per parlare di una nuova avventura credo, mistero!» ha esclamato la Toffanin prima di salutarla. E qui, tra risate, Scuccia risponde: «Non lo sappiamo».

La nuova vita

Seppur non abbiamo confermato direttamente la notizia, la partecipazione dell’ex Suor Cristina al reality pare ormai certa. La 34enne ha rivelato di sentirsi molto serena e di aver intrapreso un percorso di crescita personale che non aveva mai affrontato prima. Oggi, Cristina ta finalmente imparando a contare solo su se stessa. La conduttrice le ha chiesto se per caso ci fosse qualcuno di speciale nella sua vita e lei ha rivelato di avere dei corteggiatori, a cui però, al momento, non sta prestando attenzione. Cosa succederà in Honduras?

