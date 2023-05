Isola, Gian Maria Sainato apre il suo cuore: «Mi piaci». Ma dalla naufraga solo due di picche

di Redazione web

L'Isola dei famosi sta mettendo a dura prova i naufraghi che stanno patendo ogni giorno di più le condizioni del gioco (e la fame). L'atmosfera in Honduras si fa sempre più tesa, a causa dei numerosi litigi tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo, ma nelle ultime ore Gian Maria Sainato ha aperto il suo cuore, confidando di aver provato un forte interesse nei confronti di una naufraga e di averglielo rivelato. La sua risposta però è stata negativa. Un due di picche in piena regola. Ma di chi sta parlando Gian Maria? Andiamo a scoprirlo.

Gian Maria si è confidato con la naufraga Helena Prestes su una questione di cuore che è successa prima dell'inizio del reality condotto da Ilary Blasi. Gian Maria ha incontrato la futura naufraga pochi giorni prima dello sbarco in Honduras e dopo essersi definiti entrambi single, il modello ha trovato il coraggio di fare il passo in avanti. Ha rivelato di aver provato un forte interesse per la concorrente, ma quest'ultima gli ha risposto dicendo che non se la sarebbe sentita di intraprendere una relazione all'interno del programma, anche se il sentimento era fortemente condiviso.

Helena ha subito ribadito che la naufraga in questione non era single, anzi. Infatti, si tratta proprio di Cristina Scuccia che nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi ha dichiarato di essere legata sentimentalmente ad una persona al di fuori del programma.

«È una falsa», è stata la risposta immediata di Gian Maria.

I fan di Cristina Scuccia non ci stanno

La reazione dei fan non si è fatta attendere. «Gian Maria e Helena vogliono mettere in cattiva luce Cristina, lei non è così», commenta una fan. La ex suora è molto amata dagli spettatori e si preparano a difendere la loro beniamina dagli attacchi (e le gelosie) degli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi.

