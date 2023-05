Isola, Corinne Clery e la lite con i naufraghi: «Nessuno rinuncia a niente, perché ora devo rinunciare a una cosa che è mia?»

di Redazione Web

Un'altra lite all'Isola dei Famosi 2023. Durante il daytime c'è stato un piccolo screzio tra Corinne Clery e alcuni naufraghi. Il motivo? A quanto pare un semplice telo è riuscito ad accendere una lite tra la naufraga, Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. Tutto ha avuto inizio quando i due naufraghi hanno iniziato a progettare l'uso del telo per la capanna. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Il motivo della lite tra Corinne Clery e Marco Mazzoli è semplice: il telo in oggetto è quello che da una settimana la naufraga usa per proteggersi dall'umidità e dai dolori alla schiena. «Io il telo non ve lo do perché ne ho bisogno per la schiena», ha sottolineato Corinne.

Corinne Clery ha poi continuato lo sfogo in confessionale: «Che io ora debba rinunciare a una cosa che è mia da settimane mentre nessuno rinuncia a niente, dai mi sembra un po' strano.

La discussione ha scaturito le reazioni di Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero: «Corinne ha deciso che il telo è suo ma non è così siamo tutti una sola cosa. L'esigenza era quella di creare una capanna capace di contenerci tutti in caso di pioggia. Onestamente il suo comportamento è fuori luogo», hanno sottolineato i due naufraghi.

