Isola, Clarissa Selassié: «Lulù tra i naufraghi? Non ci andrebbe mai»

Dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Gf Vip, Lulù Selassié potrebbe sbarcare all'Isola dei Famosi 2022? La sorella Clarissa lo esclude.

Leggi anche > Isola 2022, Lory Del Santo e le confessioni hot su Marco Cucolo: «Riesce sempre ad arrivare al punto»

Lulù Selassié all'Isola dei Famosi, parla la sorella Clarissa

Dopo il no del fidanzato Manuel Bortuzzo, che ai microfoni di Isola Party ha svelato che Lulù non potrebbe mai partecipare ad un reality come l'Isola per la sua paura degli insetti, arriva anche quello della sorella Clarissa. La più piccola delle principesse etiopi, ospite di Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha svelato un altro motivo per cui Lulù non potrebbe mai essere una naufraga.

«No, con lei assolutamente no. Non potrebbe stare un giorno là, perchè ama mangiare e odia gli insetti, non ce la farebbe» ha raccontato la ragazza, che parteciperebbe volentieri al reality, ma con il fratello Christian o con Jessica che ha definito «molto competitiva». «Sicuramente Lulù non riuscirebbe mai a sopravvivere alla fame, lo so per certo. Jessica invece forse alla noia, io invece so gestire sia la noia e la fame», spiega candidadosi come futura naufraga, in attesa di realizzare presto il sogno di diventare opinionista del Gf Vip.

Isola dei Famosi, cosa ne pensa Lulù

Quando la domanda viene rivolta direttamente a Lulù Selassié, l'idea di un soggiorno all'Isola dei Famosi non sembra spaventarla troppo. «Magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua» ha commentato divertita. «Certo non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del Gf Vip. Alla fine al Gf vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un'isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza». Di certo Lulù non potrebbe mai partire per l'Honduras senza alcuni accessori fondamentali: «Allora sicuramente il mio lucidalabbra, il mio profumo preferito e una crema per il corpo. però vorrei portare anche l’eyeliner».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA