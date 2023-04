Cecchi Paone, prima lite con Simone Antolini all'Isola dei Famosi: «Crollo emotivo. Trovatene un altro». Cosa è successo

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, il reality condotto dalla showgirl Ilary Blasi, le dinamiche tra i naufraghi iniziano a complicarsi. Questa volta di mezzo c'è il rapporto tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. I due fidanzati durante i primi giorni si sono mostrati molto uniti e hanno fatto di tutto per riuscire a trovare il giusto equilibrio in una situazione difficile. Ma non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Infatti, nelle ultime ore, Simone Antolini ha avuto un momento di sconforto e si è lamentato con il suo fidanzato. Il tema è il loro rapporto e come sta evolvendo sull'isola.

Tra i due naufraghi il confronto non è stato così proficuo. Simone Antolini ha raccontato al suo fidanzato di aver avuto un crollo emotivo. «Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino», ha spiegato Simone.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone si è mostrato particolarmente infastidito dalle parole del fidanzato, tant'è che si è subito messo sulla difensiva. «E allora trovatene un altro. Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso», ha risposto infastidito Cecchi Paone.

Crisi temporanea o definitiva? Riusciranno i due fidanzati a trovare il giusto equilibrio per vivere al meglio l'esperienza sull'Isola?

Non ci resta che aspettare.

