Cecchi Paone e Simone Antolini, primo anniversario sull'Isola dei Famosi: «Luna di miele indimenticabile»

Alessandro Cecchi Paone è un nuovo concorrente di questa edizione dell'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi, ma questa volta gareggerà con il suo compagno Simone Antolini. I due sono la prima coppia gay di un reality show italiano.

La coppia super innamorata, dopo essere approdata sull'Isola ha trovato una cassa in legno con dentro una sorpresa. Così, la conduttrice Ilary Blasi ha invitato Cecchi Paone e il fidanzato ad aprirla. All'interno c'era una bottiglia di spumante per brindare al loro primo anno insieme ricco di amore.

Cecchi Paone e Simone sull'Isola

Ilary Blasi ha poi chiesto a Simone se volesse esprimere qualche riflessione a riguardo. Il naufrago ha quindi parlato del forte amore che prova per il compagno. «Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, io cito sempre il vecchio film, 'Ti ho sposato in allegria'. Poi, ha concluso: «Per me questa è una luna di miele indimenticabile».

Differenza d'età

A fare scalpore è stata soprattutto la loro differenza d'età: 61 anni Cecchi Paone e 23 anni Simone Antolini. Ma, l'amore non ha età né pregiudizi. La coppia vivrà insieme l'esperienza dell'Isola dei Famosi e sarà anche una prova per l'amore che li unisce.

Riusciranno a rimanere sempre uniti? Non ci resta che aspettare...

