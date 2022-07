Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ci tornerà per la terza volta? «Magari con mia figlia Carmelina»

Carmen Di Pietro potrebbe tornare sull'Isola dei Famosi. E stavolta al posto di Alessandro Iannoni, potrebbe esserci con lei la figlia Carmelina. A confermarlo è la stessa ex naufraga che dopo due partecipazioni al reality, non esclude una terza avventura familiare.

Leggi anche > Isola dei famosi, l'imprevisto di ritorno in Italia: cosa è successo ai naufraghi durante il viaggio

Carmen Di Pietro pensa a una terza partecipazione all'Isola dei Famosi con la figlia Carmelina

«Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no» racconta Carmen Di Pietro in un'intervista a Fanpage, a cui spiega la ragione che l'ha fatta cambiare idea. «Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta. Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l’esperienza adatta a lui». Nonostante le condizioni di vita estreme prospettate in Honduras, il figlio Alessandro si è dimostrato entusiata della proposta: «Ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura».

Senza il figlio, rientrato prima per ragioni di studio, Carmen è riuscita a conquistarsi la finale e questo risultato la incoraggia a pensare a un prossimo futuro all'interno del programma. Per il momento però, data la giovane età della figlia, si vedrebbe solo nei panni di «inviata».

«Come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa – puntualizza Carmen –. Però mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre». E per i fan è già iniziato il conto alla rovescia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA