Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Io da conduttrice dell'Isola dei Famosi non avrei trattato Riccardo Fogli così»

Nello spazio didedicato al gossip e al talk è il momento di parlare dell'e del presunto tradimento a scapito dilascia intendere che il trattamento riservato all'ex membro dei Pooh non è stato rispettoso e delicato. Quello che la conduttrice e i suoi ospiti contestano è il modo con cui la produzione ha scelto di informarlo delle voci sulla relazione Karin Trentini con Giampiero Celli.Nel corso della puntata di ieri è stato trasmesso un video in cui«Se tua moglie ti ha tradito per 4 anni - ha detto l'ex re dei paparazzi - devi accettarlo visto che sei in un reality. Io ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico Giampaolo Celli per 4 anni. E ti dirò di più io li ho anche frequentati, ho fatto cene, eventi con loro due. E se tu ti metti con una donna più giovane di molto devi anche aspettarti una cosa del genere e nel momento in cui diventiamo anziani dobbiamo accettarlo.Alla fine siamo tutti un po' cornuti».«Io non lo avrei fatto in quel modo. Purtroppo io conduco dei reality e so che quando una persona sceglie di entrare è consapevole che tutta la sua vita verrà scandagliata. Io sono amica di Riccardo e il cuore mi si è stritolato ieri. Lui andava protetto fuori e prima. Io ribadisco che non sono d'accordo sul modo con cui è venuto a sapere tutto. Ognuno sceglie come fare e io rispondo per i reality che conduco io», le parole di Barbara D'Urso.