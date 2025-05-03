Antonella Mosetti naufraga, Simona Ventura opinionista: scintille in arrivo all'Isola dei Famosi. Il passato che scotta con Bettarini e il figlio Niccolò

di Ida Di Grazia

Il 7 maggio 2025 prende il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e già prima di iniziare si preannuncia infuocata. A rendere incandescente il clima ci pensano due volti noti del piccolo schermo: Antonella Mosetti, in veste di naufraga, e Simona Ventura, nuova opinionista al fianco della conduttrice Veronica Gentili. Nulla di strano, se non fosse che le due condividono un passato turbolento segnato da un nome che fa ancora discutere: Stefano Bettarini.

Il triangolo Ventura-Bettarini-Mosetti



Tutto risale a metà anni 2000, quando Simona Ventura era reduce da un matrimonio travagliato con l’ex calciatore Stefano Bettarini. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2016, proprio Bettarini rivelò pubblicamente di aver tradito più volte la Ventura, citando anche una storia con Antonella Mosetti. Un’affermazione che fece esplodere il gossip e lasciò strascichi pesanti.

La Mosetti, anche lei concorrente in quella stessa edizione del GF Vip, fu travolta dal polverone mediatico. Inizialmente dichiarò che la relazione con Bettarini fosse avvenuta nel 2003-2004, quando lui era ancora sposato con la Ventura. Solo più tardi, nel tentativo di placare le polemiche, corresse il tiro, affermando che la storia era nata nel 2007, a separazione avvenuta, e che entrambi erano ormai single.

Il misterioso addio a “Quelli che il calcio”



Ma la frattura tra le due donne sembrerebbe essersi consumata ben prima delle dichiarazioni pubbliche. Secondo alcune ricostruzioni, la Ventura avrebbe allontanato la Mosetti dal programma “Quelli che il calcio” proprio a causa di quella relazione, o comunque del clima che si era venuto a creare. «Non so dirti perché, bisogna chiederlo a lei», disse allora Antonella, rivelando che mancavano solo due puntate alla fine della stagione.

Il flirt con il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Antonella Mosetti ha smentito le voci su un presunto flirt con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Dietro le quinte: la tensione a Mediaset



A rilanciare i riflettori su questa vecchia ferita ci ha pensato Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi. Il giornalista ha raccontato come i vertici Mediaset, una volta scoperta la presenza contemporanea delle due nella nuova Isola, abbiano storto il naso. Il motivo? “La deriva gossippara è dietro l’angolo”, scrive Dandolo, alludendo a un possibile scontro tra le due in diretta.

Sebbene la Mosetti abbia recentemente dichiarato di aver chiarito con Simona Ventura e di avere oggi un rapporto cordiale con lei, la tensione è palpabile. Il pubblico si domanda se davvero le vecchie ruggini siano acqua passata… o se la sabbia dell’Honduras farà riaffiorare antichi rancori.

Lo show è garantito



Simona Ventura, dal canto suo, ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni di essere entusiasta di tornare all’Isola, questa volta come opinionista. “Mi mancava solo questo ruolo”, ha detto con ironia. Riuscirà Super Simo a mantenere la calma con l’ex “rivale” a pochi metri di distanza? O assisteremo a un clamoroso confronto in diretta? La risposta arriverà dal 7 maggio, ma una cosa è certa: con Antonella Mosetti tra i naufraghi e Super Simo in studio, l’Isola dei Famosi 2025 si preannuncia come l’edizione più pepata di sempre.

Ultimo aggiornamento: sabato 3 maggio 2025, 17:54

