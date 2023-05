Isola, Andrea Lo Cicero contro Nathaly Caldonazzo: «Stai facendo la soubrette che non si ca*a nessuno»

di Redazione web

Continuano gli scontri all'Isola dei Famosi e vedono ancora protagonisti Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. I due, protagonisti di diverse discussioni negli ultimi giorni, si sono recentemente scontrati, accusandosi di mentire a vicenda. Lo Cicero, infatti, sosterebbe che Nathaly sia lì per fare la soubrette ma che non se la «ca*a» nessuno. Lei non ci sta e sbotta. Ecco cosa è successo.

L'attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo ha accusato l'ex rugbista e conduttore di parlare alle spalle di alcuni concorrenti. Nello specifico, si riferiva a Marco Mazzoli, il quale sarebbe stato coinvolto in alcune spiacevoli frasi dette da Lo Cicero.

«Abbi il coraggio di dire cosa hai detto di Marco ieri.

Lo Cicero si è difeso negando e sostenendo che ci fosse stato un malinteso: "No, ho detto che tu fai ridere i vegani. Ho detto che Marco è l'unico che può parlare, perché è l'unico che ha dichiarato di essere vegano. Tu stai facendo la soubrette che non si ca*a nessuno».

Con queste dichiarazioni lei, in escandescenze, urla: «Vomito! Posso vomitare adesso. Non ci posso credere. Io faccio teatro da 30 anni».Andrea però continua e insiste: «Ma che teatro fai che ancora vieni a fare queste cose. Sei un'adolescente impazzita. Oggi sei diventata vegana, ieri magari eri terrapiattista».

Gli scontri non si placano e, ormai, sempre più spesso e per motivi poco rilevanti i vip dell'Isola si trovano a duri faccia a faccia. Sarà la fame a farli parlare così?

