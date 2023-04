Michelle Hunziker, il video esilarante con i cagnolini: «Possiamo aprire un toys center»

di Redazione web

Michelle Hunziker è solita postare molti video e foto in compagnia dei suoi cagnolini: Lilly, Leone e Odino. Così è successo anche nelle ultime storie Instagram che la conduttrice ha pubblicato sul proprio profilo dove i protagonisti indiscussi sono i suoi amici a quattro zampe. Michelle è molto affezionata ai suoi cani che viaggiano sempre con lei anche quando si sposta per andare in vacanza.

In una delle ultime storie che Michelle Hunziker ha postato sul proprio profilo Instagram, inquadra i suoi cagnolini che scodinzolano felici davanti a vari giocattoli e pupazzi. La conduttrice, quindi, dice: «Allora io mi chiedo come mai voi avete deciso che camera mia deve diventare un toys center? Cos'è questa storia con tutti questi giochi dentro al mio armadio? Avete rubato tutti i peluche delle bambine? Siete dei monelli!». Poi, Michelle aggiunge: «Alle 8.00 di mattina a casa mia apre il toys center».

La Pasqua di Michelle Hunziker

Durante le vacanze di Pasqua, Michelle Hunziker è stata in Svizzera con le sue bambine: Sole e Celeste Trussardi. Insieme hanno visitato la cittadina di Interlaken, sono entrate in un ghiacciaio e hanno anche imparato a fare le tavolette di cioccolato.

