Michelle Hunziker, le vacanze estive cominciano in Sardegna: il tuffo perfetto in Costa Smeralda

Michelle Hunziker avrebbe cominciato le sue vacanze estive proprio in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda che, da sempre, è uno dei luoghi dell'isola preferito dai vip che desiderano riposarsi e divertirsi allo stesso tempo.

La conduttrice svizzera, però, ha fatto sapere ai suoi fan che non si è fermata a lungo sull'isola, infatti, nel video in cui è in barca e mostra il mare cristallino, scrive: «Gratitudine. Un giorno, ma vissuto a pieno». Michelle ha anche pubblicato una storia che è piaciuta molto ai follower e che riprende il suo tuffo perfetto.

Il tuffo perfetto di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato diverse nuove storie sul proprio profilo Instagram e una in particolare ha attirato l'attenzione dei suoi fan: il video in cui si tuffa in modo praticamente perfetto dalla barca in cui si trova.

Le vacanze in Sardegna

Michelle Hunziker, anche lo scorso anno, ha trascorso le sue vacanze estive in Sardegna insieme alle sue bambine Sole e Celeste Trussardi ma anche con Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare. La conduttrice, poi, era stata raggiunta anche dai suoi suoceri e tutti insieme si erano divertiti a fare diverse escursioni durante il giorno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 09:58

