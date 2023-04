Michelle Hunziker, weekend fuori porta per Pasqua con le sue bambine: «Andremo a...»

di Redazione web gossip

Pasqua in Svizzera. Michelle Hunziker parte con le sue Celeste e Sole per una mini vacanza all'insegna del sole della sua terra natale. La neo nonna è più in forma che mai e comunica ai fan questa partenza con una story Instagram: «Per la nostra avventura per Pasqua le nostre Cele e Sole sono super sul pezzo!» scrive Michelle mentre le figlie spiegano ai follower, solo in sottofondo senza mostrarsi, cosa visiteranno. «Questa volta andremo a Interlaken» rivela l'ex moglie di Eros e le figlie aggiungono i dettagli: «Vedremo il palazzo del ghiaccio, la montagna alta 4.000 metri..» dicono e Michelle le guarda stupite e sorridente.

ll viaggio

«Sono preparate!» dice la conduttrice svizzera poco dopo, complimentandosi con le bambine. Nelle stories successive, poi, l'ex signora Trussardi mostra l'arrivo in terra svizzera con un buon aperitivo con spritz e stuzziccherie al tavolo con due amici che la "scorteranno" in questa avventura. Cosa faranno le ragazze di casa Trussardi - Hunziker? bisognerà attendere le prossime stories per scoprirlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 17:30

