Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, lei si sbottona: «Tutto è possibile». Cos'ha detto del ritorno di fiamma

Michelle Hunziker è possibilista. Con due matrimoni (quasi) alle spalle, la conduttrice di Striscia la Notizia ha imparato a non giudicare troppo frettolosamente un amore e a centellinare i «per sempre» e i «mai più». A pochi giorni dalla notizia del presunto ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi e dopo la smentita di chi sostiene che l'imprenditore stia uscendo con un'ex dama di Uomini e Donne, Michelle non esclude di poter ricostruire con lui una famiglia.

A rivelarlo è la stessa conduttrice in un'intervista alla testata tedesca «Bunte»: «Tutto è possibile – spiega –. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste».

«Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio – ammette, facendo un esame di coscienza –, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno». E conclude: «Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore». Parole che non escludono un possibile riavvicinamento a Trussardi dopo i dieci mesi di lontananza.

