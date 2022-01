Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati: i motivi dell'addio e il "commento" di Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione e ora, come prevedibile, impazzano i gossip su di loro. Tomaso è stato fotografato a Cortina D’Ampezzo assieme alla sua assistente mentre Michelle ha festeggiato i suoi 45 anni in Sardegna. E sembra che non manchi neanche il “commento” della figlia della showgirl, Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi (Instagram)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione ed è esploso il gossip. La rivista “Chi”, diretta da Alfonso Signorini, ha infatti pubblicato le immagini di Tomaso in vacanza a Cortina assieme alla sua assistente Elisabetta Franchi, proprio mentre l’ex moglie trascorre il suo quarantacinquesimo compleanno da single in Sardegna.

I motivi dell’addio sono ancora sconosciuti ma secondo il settimanale la prime discussioni sarebbero nate già durante il periodo di lockdown, trascorso dalla famiglia nella casa di Bergamo. Questo, assieme ad alcuni problemi professionali derivanti dalla pandemia, avrebbe spinto Michelle a decidere di provare a vivere per un periodo da separati in casa.

Aurora Ramazzotti intanto, come sottolinea “Chi”, “non ne poteva più di vedere la madre soffrire”, e data la situazione la decisione presa dai due ex coniugi sarebbe “la scelta più giusta”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA