Michelle Hunziker, la gag social conquista i fan: «Quando chiedi all'amica di farti una foto sexy, ma...»

Michelle Hunziker è un fiume in piena sui social. Durante le vacanze di Pasqua, l'attuale conduttrice di Striscia la Notizia (al fianco di Gerry Scotti) è stata in Svizzera, insieme alle figlie Sole e Celeste. Un weekend da mamma, tra divertimento e risate. Su Instagram ha testimoniato tutte le sue attività, dalla visita al ghiacciaio fino al workshop sul cioccolato.

La Pasqua di Michelle Hunziker

Lunedì sera è stato il momento di una serata elegante. Michelle ha indossato un vestito nero aderente, che ha messo in evidenza le forme, ancora intatte nonostante i 46 anni e la recente "promozione" a nonna, per la nascita del piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo. In una storia su Instagram ha mostrato il suo outfit e ha scherzato sulla realizzazione delle foto: «Quando chiedi alla tua amica di farti una foto... tenti lo sguardo sexy... ci provi... ma poi ti scappa da ridere», ha scritto Michelle, postando la sequenza di foto, dal tentativo di sguardo sexy, fino alla risata finale.

Attualmente single, dopo la rottura con Tomaso Trussardi, ha raccontato a Verissimo le "difficoltà" nel trovare un nuovo spasimante. «I corteggiatori fuggono da me per il pacchetto famiglia. Ma al momento non mi interessa, ho altre priorità», ha detto.

