Michelle Hunziker, relax e massaggio di montagna: "coppia" a sorpresa nella Spa

Per queste vacanze natalizie Michelle Hunziker ha deciso di rilassarsi in montagna e tra la neve, il sole e le storie Instagram, riesce anche a concedersi un po' di relax all'interno della spa, magari in compagnia di un'amica come Serena Autieri.

Il massaggio rilassante

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono sempre state grandi amiche e spesso si ritrovano in occasione delle festività o anche solo per trascorrere un po' di tempo insieme.

L'attrice e la conduttrice si sono concesse un massaggio rilassante all'interno di una spa e Michelle ha postato un video molto simpatico sulle proprie storie Instagram. La conduttrice ha scritto: «In catalessi di relax».

Futura nonna

Questo Natale per Michelle è stato molto speciale perché l'ha trascorso anche con la figlia Aurora Ramazzotti che sta per diventare mamma: lei e il suo compagno Goffredo Cerza aspettano il loro primo bambino.

