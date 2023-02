Michelle Hunziker, sabato sera alternativo: ecco cosa rivela sui social

di Redazione web

Michelle Hunziker, con una storia Instagram, ha spiegato ai suoi follower come trascorrerà il sabato sera. La conduttrice svizzera ha deciso di rilassarsi e non fare grandi cose però, vuole sapere anche come passeranno la serata i suoi fan e per questo ha messo un box nel quale gli utenti possono scrivere i propri programmi.

Michelle Hunziker, la carica del sabato: «Io come lui». E posta una storia tutta da ridere

Michelle Hunziker cambia completamente il look: ecco il suo nuovo taglio di capelli

Michelle Hunziker, gaffe di Claudio Bisio e la showgirl si arrabbia. Il video è esilarante

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Nell'ultima storia Instagram che Michelle ha postato, tiene in mano un calice di vino e scrive: «La serata top per me in questo periodo? Vino buono, pasta al burro con parmigiano e serie tv». Michelle Hunziker quindi, si vuole godere un po' di relax con il buon cibo e magari un bel film.

Lo show di Michelle

Ultimamente Michelle Hunziker è impegnatissima perché sta lavorando agli ultimi dettagli del suo spettacolo, "Michelle Impossible" che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Il varietà, come lo scorso anno, sarà ricco di ospiti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA