Michelle Hunziker sul ponte dell’amore: «Quanta gente che si ama, ma in quanti resteranno insieme?»

di Redazione web

Michelle Hunziker si trova in Germania, più precisamente a Koln, insieme alla sua parrucchiera e make up artist Laura Barenghi. La conduttrice svizzera e la sua collaboratrice si trovano nella città nordica per alcuni impegni di lavoro e, tra un appuntamento e l'altro, hanno deciso anche di visitare le attrazioni più importanti e significative della città. Sicuramente una di queste è il ponte dell'amore. Michelle ha registrato una storia divertente sopra alla mastodontica struttura e ha anche fatto una battuta in merito.

Michelle Hunziker sul ponte dell'amore

Michelle Hunziker e Laura Barenghi sono in viaggio per diversi impegni lavorativi in Germania. Nelle scorse ore, sono state ad Amburgo e, poi, si sono spostate a Koln.

Michelle e l'amore

Michelle Hunziker, in questo momento, dovrebbe essere impegnata con Matteo Viezzer, manager trevigiano impegnato nel settore dell'alta moda. I due si sarebbero conosciuti grazie ad Anna Tatangelo e al fidanzato Mattia Narducci. La conduttrice, che per quanto riguarda la sua vita privata è sempre molto riservata, non ha mai rivelato nulla del nuovo fidanzato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA