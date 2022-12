Michelle Hunziker, che diva: si fa pettinare dalla hair stylist mentre cammina per strada in Svizzera

Vita da star. In Svizzera per un tour di "lavoro", Michelle Hunziker passeggia per le strade di Basilea e mentre spiega ai suoi followers quello che sta vedendo, la sua hair stylist, Laura Barenghi, le pettina il caschetto biondo. Una diva ad hoc, si potrebbe dire.

Ormai Michelle negli ultimi mesi è sempre sotto i riflettori del gossip. Dalla separazione con Tomaso Trussardi alla nuova fiamma Giovanni Angiolini, fino al ritorno dall'ex marito. E lei, col suo immancabile sorriso, non ha mai mostrato segni di cedimento e continua a parlare con i suoi fans sia di lavoro sia delle figlie, tra cui Aurora che a breve la farà diventare nonna.

La smentita

Ma sembra che ora la svizzera più nota d'Italia viva la sua vita in solitaria, con le sue bambine. Il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi sarebbe un fake. A rivelare come stanno realmente i rapporti tra i due è Vittorio Feltri, molto amico di Trussardi che in un'intervista a Oggi ha spiegato come la coppia stia semplicemente in buoni rapporti, ma non abbia intenzione di riprendere la vita matrimoniale. «Speravo in un loro riavvicinamento e ne sono felice. Ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stano proprio come vengono raccontate». Feltri conferma che i rapporti tra i due sono più distesi, che la complicità è tornata, ma questo non significa che abbiano voglia di riprendere la loro vita di coppia. Michelle e Tomaso si vedono e si sentono regolarmente, anche e soprattutto nell'interesse delle due figlie, ma da qui ad essere marito e moglie ci passerebbe secondo il giornalista.

Le parole di Feltri

«Per ora è incauto dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme. Lui è rimasto nella casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo», ha aggiunto Feltri. Oggi in realtà sottolinea come il manager non ha in realtà mai traslocato nella casa milanese della Hunziker.

