Michelle Hunziker non vuole essere chiamata 'nonna': «Ho un'idea, ecco come possiamo fare...»

Nonna o bisnonna: questo è il dilemma. A poche ore dalla nascita del suo primo nipote, Michelle Hunziker fa i conti con sua madre che ora è diventata bisnonna del piccolo Cesare, figlio di Aurora. E su Instagram impazzano battute della conduttrice svizzera: «Facciamo così, la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! va bene?» scrive Michelle sotto una tenera foto di sua madre con in braccio il piccolo arrivato.

Sembra, insomma, che la conduttrice non voglia prendersi l'appellativo di "nonna", sarà perchè si sente ancora molto giovane per questo ruolo? O sarà solo pura ironia? Fatto sta che, da quando la gravidanza di Aurora è stata resa nota, Michelle si è sempre mostrata entusiasta e felice nell'attendere il piccolo Cesare, durante le interviste o le ospitate. Di certo, mamma Michelle e nonna Ineke, ora diventate nonna e bisnonna sono entrambe in grande forma e, di certo, molto giovani ancora rispetto al ruolo che rivestono. In fondo, Michelle ha ancora due bambine di 7 e 9 anni da accudire, che ora sono già zie. Si potrebbe definire: una famiglia molto allargata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 21:40

