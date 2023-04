Michelle Hunziker, orgoglio di nonna: «Non vergognatevi, la nonnitudine è una cosa meravigliosa». Poi la richiesta alle fan

di Redazione Web

Michelle Hunziker ha il cuore che scoppia di felicità. Non vedeva l'ora di diventare nonna e ora che sua figlia, Aurora Ramazzotti, ha messo al mondo il piccolo Cesare Cerza, è completamente al settimo cielo. Poi, nelle sue ultime Instagram stories, Michelle, ha fatto un appello a tutte le nonne, specie quelle giovani, invitandole a non avere vergogna di farsi chiamare "nonna" soprattutto se rientrano nelle under 50 proprio come lei.

«In questa nuova veste di nonnitudine, ho scoperto che l'Italia pullula di nonne 40enni ma c'è una sorta di tabù». «Nonne insorgete. La nonnitudine è una cosa meravigliosa: è uno "state of mind"», ha ribadito Michelle.

Dal primo giorno in cui Michelle ha scoperto che la figlia era incinta ha iniziato a fantasticare sull'esser nonna. La showgirl oggi è felicissima e non manca occasione per trascorrere dei momenti con il neonato. Ma... bisogna superare questo tabù con la «nonnitudine».

A sottolinearlo è proprio la conduttrice nelle sue Instagram stories. «Oggi la nonnitudine non ha a che fare con l'età anagrafica. Quindi taggatemi e mandatemi le vostre foto», ha così concluso.

