Michelle Hunziker, sabato sera da (quasi) nonna. Davanti alla tv con la cagnolina: «Lilly guarda il film con noi»

Michelle Hunziker il sabato sera si rilassa insieme alle sue bambine e ai suoi cagnolini che si godono le serate di relax insieme alla famiglia. La conduttrice svizzera posta molto spesso storie e immagini in compagnia dei suoi amici a quattro zampe che ama alla follia. Leone, Lilly e Odino sono sempre protagonisti di gag casalinghe molto divertenti che Michelle condivide sempre con i suoi follower.

Nella sua ultima storia Instagram, Michelle Hunziker si sta rilassando sul divano di casa sua e abbraccia la sua cagnolina. La conduttrice scrive: «Anche Lilly guarda il film con noi». Effettivamente, la piccola Lilly (che è stesa a pancia in su e si prende tutte le coccole), ha il musetto rivolto verso la televisione e sembra davvero concentrata: non si perde nemmeno una scena. Michelle, forse, ha deciso di trascorrere un sabato sera tranquillo dopo il duro allenamento del pomeriggio che aveva documentato sui social. La conduttrice ha sempre spiegato di tenere molto alla propria routine che prevede sempre un po' di movimento e la cena a ore non troppo tarde della sera.

Futura nonna

Michelle Hunziker si sta preparando a diventare nonna del suo primo nipotino. A breve, infatti, dovrebbe nascere il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e la conduttrice non vede l'ora di poterlo stringere tra le proprie braccia.

