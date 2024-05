Michelle Hunziker, il dolce video per mamma Ineke: «Te ne ho fatte di tutti i colori, ma ti amo tanto. Sono diventata come te» La conduttrice ha scritto una dolce dedica per Ineke in occasione della Festa della mamma







di Cristina Siciliano La mamma è sempre la mamma. Lo sa bene Michelle Hunziker che ha pubblicato un video con parole profonde e scatti bellissimi: la showgirl ha infatti optato per un messaggio toccante e powerfull dedicato a mamma Ineke, 79 anni. Un video che le vede insieme, dove emerge tutta la loro somiglianza e la bellezza che condividono. Una dedica speciale quello che la conduttrice ha scritto in occasione della festa della mamma a Ineke. Madre e figlia sono legatissime: una il punto ferma dell'altro e si evince soprattutto dal loro rapporto speciale. Spesso Michelle coinvolge la mamma nei suoi siparietti social e nei suoi post Instagram decantandone la bellezza ma soprattutto la sua forza interiore. La dedica alla mamma Il video social che Michelle Hunziker ha creato per mamma Ineke esprime tutto il suo amore e mostra la complicità che c'è tra loro. «Cara mamma, proprio l'altra sera mentre rientravo dallo studio dopo averti sentito al telefono pensavo a quanto sono fortunata ad averti - ha sottolineato Michelle Hunziker nelle sue Instagram stories -. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA