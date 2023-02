Michelle Hunziker: «Ecco la più bella delle modelle della Fashion Week». La dolce dedica alla mamma

di Redazione web

Michelle Hunziker ha riservato una dolce dedica alla sua mamma Ineke alla quale è molto legata. La conduttrice svizzera ha, infatti, postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui inquadra la nonna di Aurora Ramazzotti che, nonostante non appaia spesso sui social, è molto conosciuta dai fan di Michelle. La conduttrice non ha mai nascosto il rapporto profondo con la mamma di cui ha raccontato anche durante il suo show "Michelle Impossible".

La storia Instagram di Michelle

Nell'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha postato si rivolge alla mamma e dice: «Ma altro che Fashion Week, io la mia settimana della moda la passo con la modella più belle di tutte: la mia mamma. La modella numero uno che mi ha preparato un pranzetto coi fiocchi». Quando Michelle Hunziker parla di Ineke, racconta che oltre ad essere stata (ed essere) una mamma molto presente ha anche donato molto amore alle sue nipotine e infatti, Aurora Ramazzotti è molto affezionata alla sua nonna.

Michelle futura nonna

Michelle Hunziker a breve, oltre a vestire i panni di mamma, indosserà anche quelli di nonna. La conduttrice a Verissimo ha detto: «Aurora ha solo 19 anni in meno di me e io sto per diventare nonna del suo bambino. Non vedo l'ora, il mio cuore scoppia di gioia perché la mia casa sarà piena di bambini». Nella prima puntata del suo varietà "Michelle Impossible" la conduttrice si è commossa quando nello show Aurora (con il pancione) ed Eros Ramazzotti hanno duettato insieme e poi parlato della maternità.

