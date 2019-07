Michelle Hunziker e la figlia Aurora, gravidanza in contemporanea? La showgirl risponde così

Michelle Hunziker confessa: «Ho subito ricatti sessuali, chi accetta è colpevole»​

Giovedì 4 Luglio 2019, 14:36

Le presunte voci di unadio della figliasembrano essere qualcosa di ciclico. L'ultima indiscrezione, però, risulta essere decisamente suggestiva: la showgirl svizzera e la figlia avuta da Eros Ramazzotti sarebbero entrambe in dolce attesa, quasi contemporaneamente. Ma cosa c'è di vero? A puntualizzare sul caso ci ha pensato direttamenteLa showgirl svizzera, ma italiana d'adozione, ha scelto il proprio account di Instagram per smentire, in modo assolutamente ironico e geniale, le voci su ogni presunta gravidanza. Mostrando una rivista di gossip che aveva riportato quell'indiscrezione,mostra anche il titolo scelto per la notizia, rivelatasi priva di fondamento: «Nell'estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora e io tutte e due in dolce attesa».Va detto che il matrimonio trae Tomaso Trussardi va a meraviglia e i due non hanno mai nascosto di voler allargare la famiglia. Come se non bastasse, l'ormai collaudata storia d'amore trae Goffredo Cerza contribuisce ad alimentare le voci su presunte gravidanze., però, smentisce tutto scherzandoci su e rivolgendosi così alla figlia: «Ciao amore, ciao Aury, dovevo dirti che sono veramente molto offesa. Tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto che in realtà sei incinta insieme a me. Lo devo venire a scoprire dai giornali. Aury, dai... a parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato».