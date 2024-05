Michelle Hunziker: «Io Canto Family mi ricorda papà. I sentimenti il mio motore, anche se per ora, sono ancora single»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha inaugurato il nuovo programma di Canale 5 in cui le protagoniste sono la musica e i sentimenti. La conduttrice svizzera, infatti, è al timone del talent "Io Canto Family" in cui alcuni membri di diverse famiglie duettano sul palco emozionando giudici e pubblico a casa. In una intervista a Chi, Michelle ha spiegato quanto questa trasmissione sia importante per lei e, in particolare, come le ricordi una persona della sua vita. Ecco che cos'ha raccontato.

Le parole di Michelle Hunziker

Nei programmi condotti da Michelle Hunziker, la musica ha sempre fatto da padrona e così è successo anche per l'ultimo show in onda su Canale 5. Io Canto Family è un turbinio di emozioni e, infatti, non è raro che i capisquadra, ovvero Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta si commuovano come, del resto, anche i giudici Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Nella sua recente intervista a Chi, Michelle Hunziker ha raccontato quanto sia emozionante condurre una trasmissione così e ha spiegato: «Questo programma mi ricorda mio padre e i nostri duetti». La conduttrice ha, quindi, aggiunto: «Musica e sentimenti sono il mio motore. Anche se...per ora sono single e va bene così».

Michelle Hunziker e l'amore

Michelle Hunziker, quindi, ha confermato di essere single: dopo la storia durata qualche mese con Alessandro Carollo, al momento, il cuore della conduttrice non batte per nessuno in particolare.

