Michelle Hunziker e "l'intervista" dei follower sul social: dal sesso con Tomaso agli attacchi d'ansia

Michelle Hunziker si fa intervistare dai suoi follower sul social. Michelle Hunziker ha voluto accontentare i suoi fan rispondendo a domande private, che spaziavano dal peso al sesso col marito, passando per la gelosia e gli attacchi d’ansia.

Il primo quesito per Michelle Hunziker è stato relativo al peso e la showgirl, salendo sulla bilancia, ha dimostrato di superare di poco i 60 chili. Sono poi cominciate alcune domande personali, come quella sugli attacchi d’ansia: “Dopo un periodo molto brutto della mia vita – ha spiegato – ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e sono riuscita a gestirli… Purtroppo questa è la piaga di questo millennio”.

Anche dietro al suo sorriso, spesso non c’è vera serenità: “Quando ami i tuoi figli, ami le persone che ti circondano, ami il tuo pubblico, non vuoi attaccargli gli zaini, sorridi, anche quando forse non c’è niente di cui sorridere (…) Il nostro mondo interiore è fatto di risorse e di oasi, trova le tue risorse, cerca le tue oasi, quando ne hai bisogno coccolati e ripeti sempre che ti vuoi tanto bene. Guardati allo specchio e fallo”.

Michelle Hunziker ride alle domande sul sesso e sul numero delle volte in cui fa l’amore col marito Tommaso Trussardi, commentando con un “Vi amo!” e poi parla della “gelosia retroattiva”. “L’ho avuta anch’io. Ce l’abbiamo tutti. Quando siamo innamorati un po’ di gelosia retroattiva ci sta”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 00:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA