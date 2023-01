Michelle Hunziker e l'insonnia: «Non riesco più a dormire...». E svela il motivo

di Redazione Web

Michelle Hunziker non riesce più a dormire. La showgirl svizzera ha dato il buongiorno ai follower alle 6 e 30 del mattino con una Instagram story in cui si è mostrata truccata e con i capelli ben acconciati pronta per affrontare una giornata ricca di impegni lavorativi. «Mi sono svegliata alle 4 e 20 perché il mio cervello va a mille...», spiega Michelle.

Ma qual è il motivo della sua insonnia? Michelle sta vivendo un periodo frenetico e ricco di novità. Tra poche settimane, infatti, la Hunziker diventerà nonna per la prima volta di un maschietto.

Sul campo professionale, invece, sembra proprio che nel 2023 tornerà Michelle Impossible, lo show nato per celebrare i suoi 20 anni di carriera che ha esordito lo scorso anno in due serate super seguite e amate dai telespettatori.

Nessuna conferma ancora, ma da quanto pubblica la showgirl su Instagram, è chiaro a tutti che ci sarà un secondo appuntamento: «Ho tantissime idee per lo spettacolo, non dormo più... mi sono preparata e ora sono pronta per affrontare i miei impegni lavorativi», ha concluso la Hunziker augurando ai follower una bella giornata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 08:23

