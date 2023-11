Michelle Hunziker, l'impennata in moto che non ti aspetti: «Un po’ di strizza c’è». Con il fidanzato Alessandro Carollo alla festa di Bagnaia

di Cristina Siciliano

Michelle Hunziker più serena che mai sventola la bandiera a scacchi sul traguardo. La conduttrice ha fatto un salto a Valencia, nel circuito Ricardo Tormo, per festeggiare con il team Ducati la vittoria del titolo mondiale della MotoGP di Pecco Bagnaia.

Michelle Hunziker non ha mai nascosto la sua passione per le moto soprattutto da quando il nuovo fidanzato Alessandro Carollo, osteopata romano, ha ufficializzato la loro relazione. «Oggi così, full experience». Sono queste le parole che Michelle ha scritto a corredo di una foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Michelle Hunziker ha fatto un giro in pista sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. «Thank you for adrenaline», che tradotto significa «grazie per l'adrenalina». Sono queste le parole che la conduttrice ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories dove indossa la tuta con il logo della MotoEx2. Al termine del giro in pista, Michelle Hunziker ha terminato con un'impennata.

La conduttrice è stata poi anche intervistata da Sky MotoGp e ha sottolineato di essere molto felice per la vittoria di Bagnaia.

