Michelle Hunziker, la nostalgia dell'ex Giovanni Angiolini: «Le storie possono finire, l'amore no»

Luca Uccello

Una storia tra due persone può finire ma l'amore no. Può trasformarsi. Ed è quello che Giovanni Angiolini, affascinante chirurgo estetico e ortopedico, prova ancora oggi per Michelle Hunziker con cui due anni fa ha vissuto una storia d’amore finita su tutti i giornali di gossip.

Una storia che lui non ha dimenticato. Proprio per niente. «Michelle e io ci siamo frequentati in un periodo difficile della sua vita, e anche della mia - ha detto Giovanni a Nunzia De Girolamo nel programma Ciao maschio - Ci siamo voluti davvero molto bene, ci siamo fatti del bene».

L'amore dopo Tomaso Trussardi

E in effetti per la conduttrice oggi di Io canto family non era un momento semplice della sua vita. Il suo matrimonio con Tomaso Trussardi era finito da poco dopo undici anni di unione e due figlie: Sole e Celeste. Un secondo "fallimento" sentimentale, dopo la seprazione dal primo marito Eros Ramazzotti, difficile da accettare.

A dargli un sorriso è arrivato Giovanni.

Ma perché è finita? Il settimanale Di Più Tv riporta ancora una volta le frasi dell'ex concorrente nel 2015 del Grande Fratello: «Tutte le storie hanno una durata: sì, le relazioni possono finire ma l’amore può continuare a esserci anche se in altre forme».

La vita di Michelle è andata avanti e popo meno di un anno il destino le ha fatto incontrare un altro medico, l’osteopata Alessandro Carollo, ma è finita presto anche con lui.

Oggi nella sua vita c'è Matteo Viezzer, un giovane manager di un prestigioso marchio di moda. Un ragazzo, amico del compagno di Anna Tatangelo, che le ha riaperto il cuore. Quello che Giovanni, sembra aver tenuto ancora aperto...

Martedì 4 Giugno 2024

