Michelle Hunziker, la frittura di pesce scantena gli haters: «Ma come fa a non ingrassare?»

di Redazione web

Michelle Hunziker a 46 anni ha ancora una forma perfetta, ma il suo segreto non è la dieta ferrea. Contro ogni convinzione fitness, ecco che la showgirl spiazza tutti. «Oggi diamo un'accelerata al metabolismo» scrive a corredo di una foto che immortala un piatto di frittura di pesce. E gli utenti, anche stavolta, non restano in silenzio.

Cecilia Rodriguez e quel gesto che indigna i fan: «Non ti fa schifo?». Cosa ha fatto

NewMartina, la tiktoker che fa milioni di visualizzazioni senza parlare. I fan: «È ipnotica»

Haters in rivolta

In riva al mare, per la prima volta nel 2023, Michelle si gode un aperitivo con gli amici immortalando alcune pietanze che sta mangiando. Prima un ricco apertivo con bruschette e patatine e vino e poi il piatto forte: la frittura su cui lei stessa scherza riferendosi al metabolismo. «Ma come fa ad essere così se mangia queste cose?» si chiedono in molti con una punta d'invidia per la forma smagliante della conduttrice svizzera. Madre, nonna e sempre al lavoro, Michelle non ha mai perso la sua smagliante forma fisica e, proprio nei giorni scorsi ha pubblicato un reel in cui mostra diversi look.

Il reel

Pioggia di commenti sotto il video in cui l'ex signora Trussardi passa da scarpe comode a tacchi alti, da outfit morbidi a vestiti attillati: la sua bellezza è costante. «A te ti hanno dato un latte diverso da piccola, sennò veramente non si spiega», «Ecco donne anche vestita si fa la sua figura ,non c'è bisogno di stare con tette e culo di fuori», «Questa donna è nonna…. Ancora non ci credo», «Che nonna... bellissima e sprint» si legge in alcuni commenti sotto il post.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA