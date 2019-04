Michelle Hunziker e la tenera foto a 9 anni col vestito bianco. Il dubbio dei fan: «Ma è Aurora?»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conduttrice svizzera ha appena postato sul suo profilo Instagram uno scatto amarcord risalente a oltre 30 anni fa. Nell'immagine, una bimba dal sorrido inconfondibile indossa uno splendido abito da principessa. La piccola è con le mani giunte, in segno di ringraziamento. Ma ai fan sorge un dubbio: «».In effetti, la somiglianza con la figlia primogenita, nata dall'amore con Eros Ramazzotti, è evidente. Ma nello scatto è proprio Michelle bambina. E nella didascalia, la conduttrice spiega il perché della foto: «Questa sono io a 9 anni... Avevo fatto diventare matta mia mamma per avere questo vestitino bianco... Ero fiera come non mai! Appena me lo mise,».Lo scatto, neanche a dirlo, fa il giro del web. E i fan salutano Michelle Hunziker bambina con una