Michelle Hunziker e la foto (emozionante) in bianco e nero quando aveva 11 anni: «Piccola me»

Michelle Hunziker condivide spesso storie divertenti sul proprio profilo Instagram che conta quasi sei milioni di follower. A volte, però, capita che la conduttrice svizzera posti anche dei ricordi d'infanzia o di quando era bambina e così è successo poco fa. Inoltre, la mamma di Aurora Ramazzotti ha anche svelato ai suoi fan che non vede proprio l'ora di andare al mare: lo scorso anno ha trascorso gran parte dell'estate con le sue figlie e il suo nipotino Cesare in Sardegna.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è molto attiva sul proprio profilo Instagram e anche oggi ha postato diverse storie. L'ultima immagine pubblicata la ritrae da bambina, è una foto in bianco e nero e la somiglianza con Aurora Ramazzotti è evidente. La conduttrice ha scritto: «Little me (piccola me, ndr)... 11 anni» e, poi, ha aggiunto l'hashtag "amarcord".

Nei video successivi, Michelle ha condiviso alcuni video per pubblicizzare la sua linea di beauty ma ha colto l'occasione per scrivere: «Che voglia di mare! Che voglia di sole!».

Michelle Hunziker e i social

Michelle Hunziker ama comunicare con i suoi follower tramite il suo profilo Instagram e, infatti, spesso pubblica contenuti simpatici in cui mostra loro le sue sane abitudini quotidiane, i suoi allenamenti o anche quando è in viaggio con le sue assistenti.

