Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme, il video per le strade di Milano: «Grazie di esistere...»

di Redazione Web

«Più bella cosa non c'è... più bella cosa di te», cantava Eros Ramazzotti alla fine degli anni Novanta. Il brano, diventato la colonna sonora di tante storie d'amore, è una dedica all'allora fidanzata Michelle Hunziker. Oggi, a distanza di oltre 20 anni, il cantautore ha dedicato nuovamente alla sua Michelle il noto brano tra le strade di Milano immortalando il dolce momento in una clip pubblicata su Instagram...

Michelle ed Eros, un amore senza fine

Il loro amore ha fatto sognare milioni di fan e, seppur la relazione sia archiviata da tanti anni, i fan della coppia non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Recentemente, in un'intervista rilasciata a Domenica In, Eros Ramazzotti ha confidato a Mara Venier che l’amore e l’affetto ci saranno sempre a prescindere dalla separazione: «Michelle Hunziker è stata il mio grande amore, ed è la madre di mia figlia (Aurora Ramazzotti, ndr)».

Oggi, alle prime ore del mattino, Eros e Michelle si sono dati appuntamento tra le vie di Milano con altri due amici, il momento romantico è stato immortalato dal cantautore romano che ha ripreso la sua Michelle, felice e sorridente, mentre lui le cantava “Più bella cosa”. A corredo del video Eros ha citato Rosario Fiorello per mandare saluto e ha aggiunto: «Tutto in diretta, da Milano è tutto...».

Il matrimonio tra Eros e Michelle è durato 11 anni e dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti che tra poche settimane renderà i suoi genitori nonni per la prima volta di un maschietto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 11:45

